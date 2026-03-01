Азербайджан эвакуировал из Ирана 35 граждан России

Азербайджанская сторона обеспечила переход на свою территорию 35 граждан России, следовавших из Ирана. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщило агентство АПА со ссылкой на данные пограничных служб.
Россияне пересекли границу через таможенный пункт Астара, говорится в сообщении.
Незадолго до этого стало известно, что Соединенные Штаты и Израиль нанесли совместный удар по больнице Ганди в центре Тегерана.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об успешном ракетном ударе по расположению американских войск в Бахрейне. Согласно информации от элитных подразделений Вооруженных сил Ирана, в результате атаки погибли и были ранены примерно 560 военнослужащих Соединенных Штатов.
Также сообщалось, что россиян нет в списке жертв и раненых после ударов Ирана по Объединенным Арабским Эмиратам. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в Министерстве обороны страны.
Тем временем обострение на Ближнем Востоке продолжается. Воскресенье, 1 марта, стало вторым днем совместной военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Обстрелы городов продолжились и затронули даже соседние с конфликтующими страны. Главные события конфликта — в материале «Вечерней Москвы».