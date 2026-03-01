Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Азербайджан эвакуировал из Ирана 35 граждан России

Азербайджанская сторона обеспечила переход на свою территорию 35 граждан России, следовавших из Ирана. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщило агентство АПА со ссылкой на данные пограничных служб.

Азербайджанская сторона обеспечила переход на свою территорию 35 граждан России, следовавших из Ирана. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщило агентство АПА со ссылкой на данные пограничных служб.

Россияне пересекли границу через таможенный пункт Астара, говорится в сообщении.

Незадолго до этого стало известно, что Соединенные Штаты и Израиль нанесли совместный удар по больнице Ганди в центре Тегерана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об успешном ракетном ударе по расположению американских войск в Бахрейне. Согласно информации от элитных подразделений Вооруженных сил Ирана, в результате атаки погибли и были ранены примерно 560 военнослужащих Соединенных Штатов.

Также сообщалось, что россиян нет в списке жертв и раненых после ударов Ирана по Объединенным Арабским Эмиратам. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в Министерстве обороны страны.

Тем временем обострение на Ближнем Востоке продолжается. Воскресенье, 1 марта, стало вторым днем совместной военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Обстрелы городов продолжились и затронули даже соседние с конфликтующими страны. Главные события конфликта — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше