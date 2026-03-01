«Бесцеремонные атаки»: лидеры «евротройки» угрожают Ирану военными мерами

Лидеры Германии, Франции и Великобритании предупредили Иран о возможности применения военных мер в ответ на продолжение атак на союзников в Ближневосточном регионе. Об этом говорится в совместном заявлении глав государств и правительств «евротройки».
Страны настоятельно требуют от Ирана прекратить «свои бесцеремонные атаки».
«Потенциально это, если будет необходимо, может включать возможность принятия соразмерных военных оборонительных мер с тем, чтобы подавить способности Ирана запускать ракеты и дроны непосредственно в их источнике», — говорится в сообщении.
Лидеры «евротройки» отметили, что они «потрясены» ракетными ударами Ирана по объектам в регионе. Они договорились сотрудничать с США и другими союзниками в регионе для решения вопроса.
Ранее Иран атаковал базы в Иордании и Ираке. В них дислоцированы немецкие военнослужащие. Удары были произведены в ответ на военные действия США и Израиля. Тегеран использовал ракеты и беспилотники для поражения лагеря Бундесвера на востоке Иордании.