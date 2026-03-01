Туристы из РФ сообщают о резком росте цен на отели в ОАЭ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Отдыхающим без путевки российским туристам, которые не смогли улететь из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за ситуации на Ближнем Востоке, оказалось сложно найти жилье в курортных Дубае и Шардже, цены в некоторых отелях вырастали в 1,5 раза буквально за несколько минут, рассказала ТАСС туристка Александра.
«Цены на отели растут на глазах, хотя и не во всех: за 5 минут один отель, [который рассматривали для заселения], вырос с 46 тыс. до 62 тыс. [рублей] за две ночи за номер. Поскольку отели исчезают на глазах, и завтра будут новые продления [об остановке работы аэропортов], чтобы снова не остаться с выбором без выбора, мы решили на 3−5 марта забронировать отели заранее. Через российские сервисы цена ниже, но они берут до 3-х часов на подтверждение, и номеров может не оказаться. Поэтому бронируем через Booking, даже переплачивая, чтобы номера точно были», — рассказала Александра.
Ситуация с вылетом.
Собеседница агентства уточнила, что она и ее знакомые оказались в Дубае после круиза по Персидскому заливу. Часть из отдыхающих должна была вылетать домой самолетами российских авиакомпаний, часть — иранской.
«Я и одна семья (муж, жена, семилетний сын и пятилетняя дочь) должны были вылететь 28 февраля из Дубая, вторая семья (муж, жена и пятилетний сын) — 2 марта. Все рейсы отменены», — уточнила Александра.
По ее словам, одна из российских авиакомпаний предложила не дожидаться организованного расселения, а выбрать отель самостоятельно и затем предоставить счет на компенсацию. Также от нее был звонок об отмене рейса, но самим дозвониться на горячую линию не получилось. Обменять или вернуть билет не удалось. Другой отечественный перевозчик также сообщил об отмене рейса, пассажирам сказали ждать дальнейших новостей.
Иранская авиакомпания, добавила она, и вовсе закрыла офис в аэропорту, оставив листок с контактным номером. Пассажирам никакой информации от компании не поступило, но деньги за билеты вернул сервис, через который они были приобретены.
Взрывы в Дубае и дым в Шардже.
«Вместе с одной из семей мы за свой счет забронировали отель возле аэропорта [Дубая]. Ночью были сигналы тревоги на телефон, звуки работы ПВО. У ребенка случилась паническая атака и обморок, тогда мы все вместе спустились вниз в лобби, чтобы ему было спокойнее. Только там ребенок перестал дрожать», — отметила Александра.
Другая семья, по ее данным, остановилась в предварительно забронированном отеле. Но и они не спали всю ночь: дрожали окна, слышны были взрывы и хлопки. Все это время они провели на подземной парковке с другими туристами.
Она добавила, что утром было решено уехать из Дубая в сторону Шарджи, где столкнулись со сложностями при поиске жилья. «Отели расходились на глазах, мы не успевали забронировать. Цены росли буквально при обновлении бронирования. Забронировали отель за свой счет», — уточнила туристка.
В Шардже, по ее словам, поначалу было не слишком спокойно — по дороге увидели черный дым, горел торговый центр. «Сейчас в Шардже тихо, слышно только, как шумит небо и звуки истребителей. Сейчас чувствуем себя достаточно безопасно, но поначалу дети боялись подниматься в номер, тренировали с ними поведение при ударах. До сих пор от малейшего удара рядом — вазой по столу, например, — племянник вскакивает и прячется за диван», — отметила собеседница агентства.
Сложности с деньгами.
Еще одна проблема, с которой столкнулись туристы, — это сложности с деньгами. Так, у обеих семей с детьми к концу путешествия оставалась с собой небольшая сумма наличных, а иностранных банковских карт нет, рассказала Александра.
Надежды на будущее.
«Друзья из Москвы перевели денег для брони отелей. Пока мы ожидаем новостей, я надеюсь на нашу авиакомпанию, а вот семья, которая покупала билеты у иранского перевозчика, пока совсем не знает, что делать: они были готовы лететь через Тегеран ради экономии, но пока новые билеты не могут себе позволить. Ждем, может быть, будут новости про возможность вывоза [людей специально организованными бортами]», — отметила туристка.
Она также сообщила, что отправляла запрос российскому оператору мобильной связи, услугами которого пользуется, однако ей сообщили, что никаких скидок ввиду сложившейся ситуации не ожидается. С находящихся в ОАЭ взимается полная стоимость за звонки на горячие линии авиакомпаний и в консульство РФ, включая время ожидания ответа.
О ситуации на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от исламской республики ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в районе Тель-Авива. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.