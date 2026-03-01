Туристы из РФ сообщают о резком росте цен на отели в ОАЭ

«Цены на отели растут на глазах, хотя и не во всех: за 5 минут один отель, [который рассматривали для заселения], вырос с 46 тыс. до 62 тыс. [рублей] за две ночи за номер. Поскольку отели исчезают на глазах, и завтра будут новые продления [об остановке работы аэропортов], чтобы снова не остаться с выбором без выбора, мы решили на 3−5 марта забронировать отели заранее. Через российские сервисы цена ниже, но они берут до 3-х часов на подтверждение, и номеров может не оказаться. Поэтому бронируем через Booking, даже переплачивая, чтобы номера точно были», — рассказала Александра.