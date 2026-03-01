Весенняя депрессия и как от нее защититься: советы психолога

Хандра бывает не только осенней, но и весенней, состояние уныния может быть связано со сменой сезонов. Как подготовить организм к переменам, сообщила aif.ru рассказала психолог Мария Давыдова.
— При смене любого сезона мы подстраиваемся под новые условия: атмосферное давление, температуру воздуха. А любые изменения вызывают стресс. Чувствительные к таким факторам люди могут негативно реагировать на происходящее. Отсюда и весенняя депрессия, — объяснила эксперт.
Психолог также раскрыла один из способов подготовиться к смене сезона: почаще делать выбор в пользу лёгкой и насыщенной витаминами пищи. Вторая рекомендация — спать не менее восьми часов в день и заниматься спортом, третий совет: концентрироваться на хороших мыслях.
«Москва 24» пояснила, что депрессия — это не сезонное снижение настроения, пессимизм и желание минимизировать общение с окружающими, а продолжительное специфическое эмоциональное состояние и серьезная психологическая проблема.