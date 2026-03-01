Весенняя депрессия и как от нее защититься: советы психолога

Психолог также раскрыла один из способов подготовиться к смене сезона: почаще делать выбор в пользу лёгкой и насыщенной витаминами пищи. Вторая рекомендация — спать не менее восьми часов в день и заниматься спортом, третий совет: концентрироваться на хороших мыслях.