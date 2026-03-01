Россиянам назвали одну вещь, которая облегчит засыпание

Тем, кто страдает от бессонницы или испытывает трудности с засыпанием, не обязательно пытаться исправить проблему с помощью лекарств. Иногда помочь способна всего одна простая вещь, которая облегчит отход ко сну даже в неподходящих местах, об этом рассказала aif.ru сомнолог Алена Гаврилова.
— Чтобы облегчить засыпание в неподходящих условиях, можно использовать вспомогательные средства: беруши и маски для сна. Даже простая маска, ограничивающая световой поток, значительно упростит процесс, — считает врач.
Медик подчеркнула, что в идеале лучше лечь в темном и тихом помещении. Но, если нет возможности лечь, даже пятиминутный сон в кресле будет полезен.
Ранее Life.ru сообщил, что комната, в которой человек спит, должна быть затемнена, чтобы вырабатывался мелатонин — гормон ночного сна. Также важно учитывать доступ воздуха и влажность. Эти гигиенические санитарные требования должны соблюдаться.