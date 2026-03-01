Россиянам назвали одну вещь, которая облегчит засыпание

Тем, кто страдает от бессонницы или испытывает трудности с засыпанием, не обязательно пытаться исправить проблему с помощью лекарств. Иногда помочь способна всего одна простая вещь, которая облегчит отход ко сну даже в неподходящих местах, об этом рассказала aif.ru сомнолог Алена Гаврилова.