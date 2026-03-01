Израиль зафиксировал новый ракетный запуск со стороны Ирана

«ЦАХАЛ обнаружил ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают для перехвата угрозы», — сказано в публикации.
Накануне, 28 февраля, США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ иранская сторона стала наносить удары по израильским и американским военным объектам.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил гибель главы Минобороны Ирана Азиза Гасирзаде в результате удара США и Израиля.
