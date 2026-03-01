Reuters: Более тысячи иранских объектов пострадали в результате ударов США

По данным Reuters, американские военные отчитались о поражении свыше тысячи объектов с момента старта операции в Иране. Соответствующее заявление сделало Центральное командование США.
Согласно его данным, атакам подверглись иранские командные пункты, штаб Корпуса стражей исламской революции, склады баллистических ракет и военные коммуникации.
По данным агентства Tasnim, накануне США и Израиль нанесли удары по больнице Ганди в Тегеране.
Напомним, что в результате атак США и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Немногим позже Тегеран подтвердил его смерть.
По информации секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани, после гибели Хаменеи страной будет управлять временный совет.
В свою очередь в офисе президента республики заявили, что гибель верховного лидера Ирана не останется без ответа.