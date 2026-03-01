Эксперт предупредил о новом методе мошенничества со взломом смартфонов

KP.RU отметил, что шутки с мошенниками или попытки переиграть их могут стать опасной затеей. Это, например, происходит по классической схеме злоумышленников «вангири», когда аферисты звонят с международных номеров. После такого звонка они резко сбрасывают вызов, играя таким образом на человеческом любопытстве. Если жертва перезванивает, то попадает на платную линию.