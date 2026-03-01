Эксперт предупредил о новом методе мошенничества со взломом смартфонов

Мошенники начали атаковать россиян новым методом, связанным со взломом личных гаджетов. Об этом предупредил в беседе с NEWS.ru доцент Петр Щербаченко.
— В регионах наблюдается новый метод мошенничества, связанный со взломом смартфонов. Злоумышленники используют схему с несколькими телефонными звонками, которые якобы касаются тестирования новых сервисов, затем присылают вредоносные файлы, через которые получают доступ к личной информации, — отметил специалист.
Эксперт подчеркнул, что злоумышленники могут прислать вирус в мессенджере, на электронную почту и даже разместить в комментариях под новостями в социальных сетях.
KP.RU отметил, что шутки с мошенниками или попытки переиграть их могут стать опасной затеей. Это, например, происходит по классической схеме злоумышленников «вангири», когда аферисты звонят с международных номеров. После такого звонка они резко сбрасывают вызов, играя таким образом на человеческом любопытстве. Если жертва перезванивает, то попадает на платную линию.