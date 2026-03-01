Нападающий «Питтсбурга» Чинахов забросил шайбу в матче НХЛ с «Вегасом»

В эпизоде с третьей заброшенной шайбой голевой передачей отметился российский нападающий Евгений Малкин. В 44 играх текущего регулярного чемпионата он набрал 47 (13 заброшенных шайб + 34 результативные передачи) очков. Чинахов забил 10-й гол за «Питтсбург» в 21 встрече, по ходу сезона форвард был обменян из «Коламбуса». За предыдущую команду он провел 29 матчей в сезоне и забросил 3 шайбы.