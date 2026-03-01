Нападающий «Питтсбурга» Чинахов забросил шайбу в матче НХЛ с «Вегасом»

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегасом» (5:0).
Чинахов отличился на 26-й минуте. Также голы забили Бен Киндел (15-я минута), Брайан Раст (30), Рикард Ракелль (36) и Джастин Бразо (55).
В эпизоде с третьей заброшенной шайбой голевой передачей отметился российский нападающий Евгений Малкин. В 44 играх текущего регулярного чемпионата он набрал 47 (13 заброшенных шайб + 34 результативные передачи) очков. Чинахов забил 10-й гол за «Питтсбург» в 21 встрече, по ходу сезона форвард был обменян из «Коламбуса». За предыдущую команду он провел 29 матчей в сезоне и забросил 3 шайбы.
«Питтсбург» после 59 игр набрал 75 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Вегас» с 70 очками в 60 матчах лидирует в Тихоокеанском дивизионе.
В следующей встрече «Питтсбург» на выезде сыграет с «Бостоном», «Вегас» проведет гостевой матч против «Баффало». Обе игры пройдут в ночь на 4 марта по московскому времени.
25 февраля ТАСС сообщал, что капитан «Питтсбурга», трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сидни Кросби пропустит минимум месяц из-за травмы, полученной на Олимпиаде.