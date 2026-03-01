Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи

«Примите мои глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и его родственников. Почивший был человеком глубоких религиозных убеждений, духовным и национальным лидером, сильным духом и характером. Прошу Вас передать родным и близким почившего слова сопереживания и поддержки», — говорится в обращении, которое опубликовано на сайте Московской Патриархии.