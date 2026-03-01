Ричмонд
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его родственников.

Источник: Аргументы и факты

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его близких.

Соболезнование адресовано президенту Ирана Масуду Пезешкиану.

«Примите мои глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и его родственников. Почивший был человеком глубоких религиозных убеждений, духовным и национальным лидером, сильным духом и характером. Прошу Вас передать родным и близким почившего слова сопереживания и поддержки», — говорится в обращении, которое опубликовано на сайте Московской Патриархии.

«Пусть Всемилостивый Бог дарует им и всему иранскому народу сил и крепости духа пережить горечь утраты», — пожелал патриарх Кирилл.

Напомним, в субботу Израиль и Соединённые Штаты нанесли удар по объектам на иранской территории. Президент США Дональд Трамп заявил, что речь идёт о военной операции. Иранская сторона начала ответную операцию.

В Иране заявили, что в результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Власти страны объявили 40-дневный траур.

В офисе президента Ирана подчеркнули, что гибель Хаменеи не останется без ответа. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и баз США.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин осудил убийство Хаменеи. В разговоре с президентом Ирана Путин подчеркнул, что убийство было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.

