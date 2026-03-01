«Нуждается в медицинской помощи»: в Уфе пять дней назад пропал 16-летний мальчик

Поисково-спасательный отряд «БашРегионСпас» объявил о поисках 16-летнего Дениса Игнатьева. Местонахождение юноши неизвестно уже пять дней — с 26 февраля.
Приметы пропавшего: его рост — 152 сантиметра, у него худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза. Был одет в сине-голубую куртку, синие болоньевые штаны, серые ботинки и серую шапку. Волонтеры также отмечают: подросток нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении пропавшего, просят немедленно сообщить по телефонам горячей линии: 8 (937) 310−21−12 или 112. Поисковикам также требуется помощь добровольцев.
