Посол РФ Викторов: эвакуационные рейсы из Израиля пока не планируются

Организация эвакуационных рейсов для россиян, которые находятся в Израиле, пока не планируется, заявил посол РФ в стране Анатолий Викторов.
«Интересуются, не будет ли эвакуационных рейсов. Объясняю, что такие рейсы у нас не запланированы. Тем более, что воздушное пространство Израиля закрыто», — сообщил в беседе с «Вестями» Анатолий Викторов.
Ранее сообщалось, что российские авиакомпании вернули деньги за почти восемь тысяч билетов на фоне закрытия воздушного пространства в странах Ближнего Востока.