Посол РФ Викторов: эвакуационные рейсы из Израиля пока не планируются

Посол РФ Анатолий Викторов заявил, что эвакуационные рейсы из Израиля пока не планируются из-за закрытого воздушного пространства.

Организация эвакуационных рейсов для россиян, которые находятся в Израиле, пока не планируется, заявил посол РФ в стране Анатолий Викторов.

«Интересуются, не будет ли эвакуационных рейсов. Объясняю, что такие рейсы у нас не запланированы. Тем более, что воздушное пространство Израиля закрыто», — сообщил в беседе с «Вестями» Анатолий Викторов.

Накануне, 28 февраля, США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ иранская сторона стала наносить удары по израильским и американским военным объектам.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании вернули деньги за почти восемь тысяч билетов на фоне закрытия воздушного пространства в странах Ближнего Востока.

