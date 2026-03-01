Ричмонд
Протесты в Пакистане унесли жизни 20 человек: более 100 демонстрантов получили ранения

Xinhua: число жертв антиамериканских протестов в Пакистане достигло 20.

Источник: Комсомольская правда

Число жертв антиамериканских протестов в Пакистане 1 марта достигло 20 человек. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на источники в полиции.

«В Пакистане в ходе антиамериканских демонстраций погибли 20 человек, более 100 получили ранения», — говорится в сообщении.

Напомним, столкновения между протестующими против действий США в отношении Ирана и пакистанской полицией начались у американского консульства в Карачи. Несколько десятков человек разбивали окна и пытались проникнуть через двери.

Протесты вспыхнули после подтверждения информации о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Он был убит в результате авиаудара по своей резиденции утром 28 февраля. На момент нападения Хаменеи находился на своём рабочем месте и выполнял служебные обязанности.

