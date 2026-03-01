Ричмонд
КСИР: Авианосец США «Авраам Линкольн» покинул расположение из-за ударов Ирана

Авианосец США «Авраам Линкольн» направился в сторону Индийского океана в результате атак Ирана.

Источник: Комсомольская правда

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что американский авианосец «Авраам Линкольн» покинул район базирования и взял курс на Индийский океан после удара, нанесенного иранскими силами.

Ранее КСИР сообщил о проведении девятого этапа операции «Правдивое обещание 4» против США и Израиля. Целью операции стали объекты США и Израиля, расположенные на территории Ближнего Востока.

Кроме этого, в КСИР также рассказали о потерях США в ходе регулярных атак по американским военным базам на Ближнем Востоке. По его данным, погибли и пострадали 560 человек.

Напомним, что в результате атак США и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По данным агентства Fars, в результате подобных атак погибли четыре члена семьи верховного лидера Ирана. При этом Израиль заявил о ликвидации главы МО Ирана Азизе Насирзаде и других военачальников.

