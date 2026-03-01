Около 20 человек погибли в Пакистане во время антиамериканских протестов

Число жертв антиамериканских демонстраций в Пакистане достигло 20 человек, более 100 пострадали. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на источники в полиции.
— 20 человек погибли и еще более 100 получили ранения в воскресенье во время антиамериканских демонстраций в Пакистане, — говорится в сообщении.
Массовые протесты прошли 1 марта у посольств США в разных городах страны. Акции были организованы движением «Техрик-е-Джафария Пакистан».
Кроме того, 28 февраля, Афганистан нанес новые авиационные удары по объектам в Пакистане. В результате этих ударов «были разрушены военные базы в Мираншахе и Спин-Ваме», что нанесло значительные потери пакистанской армии. В МО добавили, что совершили атаку в ответ на «непрекращающиеся воздушные вторжения» военного режима Пакистана.
Воскресенье, 1 марта, стало вторым днем совместной военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Обстрелы городов на Ближнем Востоке продолжились и затронули даже соседние с конфликтующими страны. Главные события конфликта — в материале «Вечерней Москвы».
28 февраля Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. Незадолго до этого израильская армия нанесла несколько ударов по Тегерану. Что известно о первом дне конфликта — в материале «Вечерней Москвы».