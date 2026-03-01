Около 20 человек погибли в Пакистане во время антиамериканских протестов

Кроме того, 28 февраля, Афганистан нанес новые авиационные удары по объектам в Пакистане. В результате этих ударов «были разрушены военные базы в Мираншахе и Спин-Ваме», что нанесло значительные потери пакистанской армии. В МО добавили, что совершили атаку в ответ на «непрекращающиеся воздушные вторжения» военного режима Пакистана.