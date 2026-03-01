Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оттепель и морозы: москвичей предупредили о температурных качелях в начале марта

В столице выпадет снег, а затем ударят холода.

Источник: Комсомольская правда

Погода не порадует москвичей в начале марта — природа будет преподносить сюрпризы, а столбики термометров то падать, то подниматься выше нуля. Об этом сообщил в разговоре с NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

— В понедельник, вторник и четверг ожидается снег. Начало и середина недели ожидаются умеренно теплыми с дневной температурой до +4 градусов. В пятницу придет резкое похолодание, ночью столбики термометров опустятся до −10… −15 градусов, — предупредил метеоролог.

Специалист добавил, что небо будет чаще всего затянуто облаками, так что солнечных весенних деньков пока ждать не стоит. Зато к 8 марта в столице вновь потеплеет: до +2 градусов.

Ранее KP.RU рассказал, что настоящая весна порадует жителей столицы на Международный женский день. С 7 по 8 марта в Москве ожидается теплая погода.