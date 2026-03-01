Психолог объяснила, как цвет стен влияет на настроение

Цвета интерьера влияют на психоэмоциональное настроение, вызывают напряжение или расслабление. Какую палитру выбрать для дома, а каких цветов лучше избегать, сообщила aif.ru клинический психолог Мария Хохлова.
— Цвет, который вы наблюдаете в моменты отдыха, влияет на весь организм. Природная, приглушенная палитра реже вызывает перегрузку. Она соответствует паттернам восприятия и реже вызывает напряжение нервной системы, — заявила эксперт.
Специалист подчеркнула, что искусственными оттенками, которых в природе не встретить, в жилом помещении красить стены не стоит — такие цвета, скорее, вызовут напряжение или тревогу.
RT подчеркнул, что правильная организация пространства и особенно его цветовое решение могут значительно улучшить психологическое самочувствие учащихся. Так, согласно некоторым научным исследованиям, жёлтый цвет повышает чувство спокойствия, радости и мотивации. Это объясняется тем, что он стимулирует выработку серотонина в мозге — гормона, отвечающего за хорошее настроение.