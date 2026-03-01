Снизит давление и сахар: назван спорт, полезный для диабетиков

— Однократная прогулка с лыжными палками у людей с сахарным диабетом второго типа оказала положительное влияние на гликемию, снизив сахар в крови. Влияние на артериальное давление тоже было позитивным, а частота сердечных сокращений в среднем выросла, что является после такой физической нагрузки абсолютно нормальным. Вывод из всего этого очевиден: людям с сахарным диабетом второго типа, даже с сопутствующими ожирением и гипертонией, скандинавская ходьба очень полезна, — считает доктор.