Снизит давление и сахар: назван спорт, полезный для диабетиков

Занятия скандинавской ходьбой помогут существенно улучшить состояние здоровья, данный вид спорта показывает свою эффективность даже для пациентов с сахарным диабетом. Об этом сообщил aif.ru врач-психоэндокринолог Михаил Богомолов.
— Однократная прогулка с лыжными палками у людей с сахарным диабетом второго типа оказала положительное влияние на гликемию, снизив сахар в крови. Влияние на артериальное давление тоже было позитивным, а частота сердечных сокращений в среднем выросла, что является после такой физической нагрузки абсолютно нормальным. Вывод из всего этого очевиден: людям с сахарным диабетом второго типа, даже с сопутствующими ожирением и гипертонией, скандинавская ходьба очень полезна, — считает доктор.
Медик подчеркнул также влияние прогулки с палками на психоэмоциональный статус. Он рекомендовал проводить занятия в приятной компании и на свежем воздухе.
Ранее «Известия» рассказали о влиянии ходьбы на увеличение продолжительности жизни. Секрет кроется в клеточной биологии организма. В костном мозге есть мезенхимальные стромальные клетки, которые дифференцируются в любые «специализированные» клетки нашего организма — хрящевые, костные, жировые и другие, то есть обновляют сердце, печень, почки, кишечник и другие органы. Если мезенхимальные клетки плохо работают, то органы дряхлеют.