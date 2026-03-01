Если ребенок заболел: педиатр дала три важных совета родителям

Если заболел ребенок, то родителям важно оставаться здоровым, чтобы заботиться о малыше. Три важных совета для взрослых, которые помогут обезопасить себя при уходе за простуженными детьми, озвучила в беседе с aif.ru врач-педиатр Светлана Борзакова.
— Прежде всего — мытье рук. После каждого контакта с ребенком их надо мыть теплой водой с мылом. А вот антисептики не пригодятся — они пересушивают кожу. Второе: проветривание нужно делать несколько раз в день даже зимой. Чистый воздух и нормальная влажность помогают слизистым, — объяснила медик.
Доктор подчеркнула, что у болеющего должны быть одноразовые салфетки, которые сразу утилизируются, а также отдельное полотенце, кружка, ложка и вилка.
KP.RU отметил, что часто тяжело болеют те дети, которые не были привиты. Привитые тоже болеют, но они практически никогда не умирают и не попадают в реанимацию. Это правило, это все знают, но тем не менее есть определенный процент родителей, которые не хотят прививать своих детей.