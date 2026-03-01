Если ребенок заболел: педиатр дала три важных совета родителям

KP.RU отметил, что часто тяжело болеют те дети, которые не были привиты. Привитые тоже болеют, но они практически никогда не умирают и не попадают в реанимацию. Это правило, это все знают, но тем не менее есть определенный процент родителей, которые не хотят прививать своих детей.