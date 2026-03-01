Стали известны продукты, замедляющие старение

Изменение рациона питания способно замедлить старение организма, в частности, желательно добавить в меню блюда из рыбы, овощей и ягоды. Об этом рассказала изданию NEWS.ru нутрициолог Юлия Попова. По ее словам, научные исследования подтверждают, что питание напрямую влияет на состояние организма.
— Жиры — строительный материал для гормонов, без которых нет молодости. Жирная рыба дважды в неделю обеспечит вас омега-3. А ягоды и зеленый чай — являются источником антиоксидантов, — считает эксперт.
Она также рекомендовала включать свежие овощи в каждый прием пищи. А вот быстрые углеводы и промышленные полуфабрикаты в рационе, напротив, должны быть в минимальных количествах.
Ранее KP.RU предупредил о продуктах, которые могут ускорить процесс старения организма. Простые углеводы, такие как глюкоза и фруктоза приводят к «сшивке» с белковыми структурами организма. В итоге страдает коллаген, из-за чего ткани теряют свою эластичность.