Стали известны продукты, замедляющие старение

Ранее KP.RU предупредил о продуктах, которые могут ускорить процесс старения организма. Простые углеводы, такие как глюкоза и фруктоза приводят к «сшивке» с белковыми структурами организма. В итоге страдает коллаген, из-за чего ткани теряют свою эластичность.