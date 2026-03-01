Масштабное отключение электроэнергии в Крыму: что известно

В Севастополе произошло масштабное отключение электроэнергии. Причиной могла стала авария в сетях Крымской энергосистемы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В Севастополе сбой в подаче электроэнергии. По предварительной информации, причина — в аварийном отключении в сетях Крымской энергосистемы», — написал губернатор.
Развожаев отметил, что отключения затронули Балаклаву, центр Севастополя, а также крупные микрорайоны, расположенные у бухт Казачья, Камышовая, Стрелецкая и в районе мыса Фиолент.
Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что ограничения по электроснабжению затронули несколько населенных пунктов республики. Авария произошла на магистральных электросетях.
