NBC: один из дата-центров Amazon выведен из строя в ОАЭ после удара

Американский телеканал NBC сообщает об инциденте в ОАЭ. После удара осколки повредили облачный дата-центр Amazon, что привело к искрению и последующему возгоранию.
«Пожарная служба отключила электропитание объекта и генераторов, пока тушила пожар», — заявили в Amazon. Согласно недавнему заявлению оборонного ведомства ОАЭ, в результате атак со стороны Ирана погибли не менее трех граждан. Еще 58 человек получили ранения разной степени тяжести.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше