Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NBC: один из дата-центров Amazon выведен из строя в ОАЭ после удара

Облачный дата-центр Amazon вышел из строя в ОАЭ из-за удара.

Источник: Комсомольская правда

Американский телеканал NBC сообщает об инциденте в ОАЭ. После удара осколки повредили облачный дата-центр Amazon, что привело к искрению и последующему возгоранию.

«Пожарная служба отключила электропитание объекта и генераторов, пока тушила пожар», — заявили в Amazon. Согласно недавнему заявлению оборонного ведомства ОАЭ, в результате атак со стороны Ирана погибли не менее трех граждан. Еще 58 человек получили ранения разной степени тяжести.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше