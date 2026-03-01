Ричмонд
Трамп рассказал, сколько может длиться операция против Ирана

Трамп: операция против Ирана может идти месяц.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп допустил, что операция против Ирана может занять до четырех недель или меньше. Об этом он рассказал в беседе с Daily Mail.

«Мы посчитали, что это займет около четырех недель. Это всегда был примерно четырехнедельный процесс, поэтому, несмотря на всю сложность [операции], на это уйдет четыре недели или меньше», — сказал американский глава.

Немногим ранее американский президент сообщил, что США согласились на контакты с руководством Ирана после проведения военной операции в регионе.

Кроме этого, Трамп также признал, что Вооруженные Силы США ждут потерь среди личного состава в ходе операции в Иране.

Напомним, что 28 февраля Минобороны Израиля заявило об атаке на Иран. Тогда совместными силами США и Израиль нанесли масштабную серию совместных ракетных ударов по Ирану.

