Трамп рассказал, сколько может длиться операция против Ирана

«Мы посчитали, что это займет около четырех недель. Это всегда был примерно четырехнедельный процесс, поэтому, несмотря на всю сложность [операции], на это уйдет четыре недели или меньше», — сказал американский глава.
Немногим ранее американский президент сообщил, что США согласились на контакты с руководством Ирана после проведения военной операции в регионе.
Кроме этого, Трамп также признал, что Вооруженные Силы США ждут потерь среди личного состава в ходе операции в Иране.
Напомним, что 28 февраля Минобороны Израиля заявило об атаке на Иран. Тогда совместными силами США и Израиль нанесли масштабную серию совместных ракетных ударов по Ирану.
