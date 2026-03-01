Агроном ответил, можно ли зимой проводить обрезку деревьев

Проводить обрезку деревьев зимой можно и даже полезно — это поддержит растения и поможет собрать богатый урожай. Однако важно выбрать подходящий день, об этом сообщил aif.ru агроном Николай Покора.
— Начинают работы с наиболее зимостойких культур — яблонь и груш. Для обрезки стоит выбирать погожий солнечный день, когда нет ветра. Проводить обрезку следует при температуре не ниже минус 5 градусов, — посоветовал специалист.
Эксперт добавил, что косточковые растения более нежные, поэтому следует дождаться первого тепла. Сначала обрезают вишню и сливу, затем переходят к черешне и абрикосу. Персик считается самым капризным, его нужно оставить напоследок.
KP.RU отметил, что семечковые деревья — яблони и груши — можно обрезать в любое время на протяжении всей зимы, а к обрезке косточковых приступают в феврале-марте. Это связано с тем, что они более восприимчивы к воздействиям низких температур, а вероятность самых сильных похолоданий, как правило, наступает в январе.