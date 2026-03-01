Агроном ответил, можно ли зимой проводить обрезку деревьев

KP.RU отметил, что семечковые деревья — яблони и груши — можно обрезать в любое время на протяжении всей зимы, а к обрезке косточковых приступают в феврале-марте. Это связано с тем, что они более восприимчивы к воздействиям низких температур, а вероятность самых сильных похолоданий, как правило, наступает в январе.