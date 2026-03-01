Ричмонд
Трамп заявил, что ВС США ожидают жертв в ходе операции против Ирана

Дональд Трамп заявил о трех погибших американских военных при операции против Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ВС США ожидают потерь среди военных страны в ходе операции против Ирана, передает NBC News.

«Мы ожидаем жертв в подобных ситуациях. У нас есть трое, но мы ожидаем жертв. Однако в конечном итоге это будет очень выгодная сделка», — заявил Дональд Трамп.

Накануне, 28 февраля, США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ иранская сторона стала наносить удары по израильским и американским военным объектам.

Как заявили в Центральном командовании ВС США, в результате операции против Ирана погибли трое американских военных. По его данным, еще пять военнослужащих получили серьезные ранения.

