Трамп заявил, что ВС США ожидают жертв в ходе операции против Ирана

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ВС США ожидают потерь среди военных страны в ходе операции против Ирана, передает NBC News.
«Мы ожидаем жертв в подобных ситуациях. У нас есть трое, но мы ожидаем жертв. Однако в конечном итоге это будет очень выгодная сделка», — заявил Дональд Трамп.
Накануне, 28 февраля, США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ иранская сторона стала наносить удары по израильским и американским военным объектам.
Как заявили в Центральном командовании ВС США, в результате операции против Ирана погибли трое американских военных. По его данным, еще пять военнослужащих получили серьезные ранения.