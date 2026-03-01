КСИР: Авианосец США «Авраам Линкольн» покинул район после удара иранских ракет

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что американский авианосец «Авраам Линкольн» был вынужден покинуть место своего базирования после атаки иранских ракет. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в пресс-службе КСИР.
По данным военных, удар по авианосцу нанесли четырьмя крылатыми ракетами.
— После атаки это судно направилось в сторону Индийского океана с места базирования, где выполняло свою миссию, — цитирует сообщение пресс-службы иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Официального подтверждения со стороны США пока не поступало.
Незадолго до этого сообщалось, что Корпус стражей исламской революции совершил атаку на американский авианосец «Авраам Линкольн» в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Корабль подвергся нападению с использованием четырех баллистических ракет.
Представители США этого не подтвердили. Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) заявило, что «Авраам Линкольн» вообще не получил повреждений, а иранские ракеты даже не долетели до корабля.
