КСИР: Авианосец США «Авраам Линкольн» покинул район после удара иранских ракет

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что американский авианосец «Авраам Линкольн» был вынужден покинуть место своего базирования после атаки иранских ракет. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в пресс-службе КСИР.