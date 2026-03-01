Гастроэнтеролог объяснила, как предотвратить изжогу

Людям, страдающим от изжоги, необходимо соблюдать несколько простых правил, которые помогут предотвратить неприятное состояние. Об этом в беседе с изданием aif.ru сообщила врач-гастроэнтеролог Анна Каршиева.
— Свежие овощи богаты клетчаткой и имеют щелочную среду. Съеденные в начале трапезы, они помогают создать буфер для желудочного сока, а также запускают процесс пищеварения. Ешьте медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек, так еда переварится быстро и полноценно, не вызывая застоя и избыточного давления, — отметила доктор.
Врач также призвала не переедать, по ее словам, вставать из-за стола требуется с чувством легкого голода, так как переполненный желудок давит на сфинктер пищевода, что напрямую ведет к рефлюксу.
Ранее KP.RU рассказал, что изжога воспринимается как чувство жжения или тепла, возникающее за грудиной или в подложечной области. Но она не всегда является признаком проблемы с желудочно-кишечным трактом. У совершенно здорового человека изжога может возникать при определенных обстоятельствах, например, после пищи, стимулирующей кислотообразование, или после физической нагрузки, повышающей внутрибрюшное давление.