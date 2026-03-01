Ричмонд
Премьер Бабиш: в Чехию выполнят четыры эвакуационных рейса из Омана

Самолеты могут принять на борт 756 человек, сообщил премьер-министр государства.

ПРАГА, 1 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что в понедельник, 2 марта, из Омана в республику будут выполнены четыре эвакуационных рейса с чешскими гражданами.

«В понедельник из Омана вылетят четыре эвакуационных рейса с оставшимися [там] чехами», — привел слова главы правительства новостной портал Idnes.

Три самолета вылетят из города Маскат, один — из города Салала. Самолеты могут принять на борт 756 человек. Согласно порталу, в списках для эвакуации значатся 650 чешских граждан.

Бабиш проинформировал ранее, что правительство республики готово немедленно направить эвакуационные авиарейсы в Египет, чтобы доставить на родину чешских граждан, пожелавших покинуть Израиль.