Премьер Бабиш: в Чехию выполнят четыры эвакуационных рейса из Омана

ПРАГА, 1 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что в понедельник, 2 марта, из Омана в республику будут выполнены четыре эвакуационных рейса с чешскими гражданами.
«В понедельник из Омана вылетят четыре эвакуационных рейса с оставшимися [там] чехами», — привел слова главы правительства новостной портал Idnes.
Три самолета вылетят из города Маскат, один — из города Салала. Самолеты могут принять на борт 756 человек. Согласно порталу, в списках для эвакуации значатся 650 чешских граждан.
Бабиш проинформировал ранее, что правительство республики готово немедленно направить эвакуационные авиарейсы в Египет, чтобы доставить на родину чешских граждан, пожелавших покинуть Израиль.