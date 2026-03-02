Что можно и нельзя делать в Федоров день 2 марта, который называют днем Кикиморы

Православная церковь 2 марта вспоминает святых Федора Тирона и Мариамну Кикимору. В народе принято отмечать день Кикиморы.
Что нельзя делать 2 марта.
Запрещено покупать новую обувь. Кроме того, супругам не рекомендуется спать раздельно. Предки верили, что это может привести к разногласиям и даже к разводу. Не стоит 2 марта стричься. Считается, что это приведет к финансовым сложностям.
Что можно делать 2 марта.
По традиции, в названную дату незамужние девушки всегда гадают. Вечером они выходят на улицу и идут по дороге. Если им первой на пути встретится женщина, то девушки выйдут замуж.
Согласно приметам, блестящие звезды на небе указывают на холодную весну. В том случае, если густой туман, то лето выдастся ненастным.
