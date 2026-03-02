Что можно, а что нельзя делать 2 марта в День Феодора Тирона

Не покупайте новую обувь. Считается, что в новой паре, купленной в этот день, вас ждут самые тяжелые и труднопреодолимые жизненные испытания. Не надевайте темную одежду. Особенно это касается болотных и черных тонов. По поверьям, такая одежда притягивает к владельцу тоску, болезни и неудачи. Не смотрите на ночное небо. Увидеть падающую звезду 2 марта — очень дурная примета, предвещающая тяжелую болезнь или даже смерть кого-то из близких. Не стригите волосы и ногти. Вместе с отрезанными волосами можно лишить себя финансового благополучия, «укоротить» свою жизнь или удачу. Не выносите мусор и битую посуду. Осколки разбитой посуды сегодня нельзя выбрасывать, иначе можно вынести из дома счастье и достаток, обрекая семью на нищету. Не оставляйте детей без присмотра. Согласно легендам, кикимора может подменить младенца или напугать его. В старину мать обязательно забирала ребенка в свою кровать, читая над ним «Отче наш» для защиты. Супругам нельзя спать отдельно. Это грозит серьезными ссорами, разногласиями и даже разводом. Не оставляйте незаконченное рукоделие. Если кикимора найдет брошенную пряжу или вышивку, она обязательно запутает нитки и испортит всю работу. Не смахивайте крошки со стола рукой. Это действие, по приметам, приводит к нищенской жизни. Крошки нужно аккуратно убирать губкой или тряпкой.