Народный календарь. Почему нельзя смотреть на ночное небо на Катальщика, 5 марта

5 марта православные чтут память преподобного Льва Катанского. В народе эту дату прозвали Катальщиком, Катанием с гор, или Корнелием Катальщиком.
Согласно традиции, в этот день нельзя смотреть на ночное небо. Падающая звезда предрекает потерю близкого человека. А замужним женщинам 5 марта вообще нельзя стоять под звездным небом, иначе злой дух может пробраться в покои супругов и выгнать из них мужа.
Считается, что если заболеть на Катальщика, то выздоровление будет очень долгим. Кроме того, не следует в эту дату давать какие-либо обещания, ибо высока вероятность их не сдержать из-за различных жизненных обстоятельств. Также, согласно поверью, 5 марта мужчинам нельзя стричь бороду, чтобы избежать финансовых проблем.
Приметы погоды:
Вороны высоко в небе кружат — будет снегопад, а роются в земле — будет потепление.
Мокрый снег и активное таяние сулит оттепель и полноводье.
Ветер дует с севера — будут долгие холода, с юга — будет теплая весна.
Именины отмечают: Федор, Тихон, Самсон, Афанасий, Василий, Денис, Игнат, Давид, Иван, Корнилий, Лев, Леонтий, Сергей.