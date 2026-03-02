«На 85 лет мне надарили роз, а хотелось просто внимания и любви»

— Верю! Мама рассказывала, в их деревне под Рязанью были колдуны и даже оборотни. У меня в роду была ведунья: бабушка лечила людей, роды принимала, снимала сглазы и порчу. А мне такой дар не передала. А мой дед хоть и не колдовал, но был мощным мужчиной. Высокий, борода прямо как у Карла Маркса! Силища у него была нечеловеческая! Мог телегу с грузом поднять. А если гаркнет — в доме свет гас. Он даже умирал не как все. Вроде пришел смертный час, а сердце билось. Оказалось, был какой-то отросток в жизненно важном органе. Врачи потом сказали, что у деда было два сердца. Представляете, они даже просили бабушку отдать деда на опыты.