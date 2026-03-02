«На 85 лет мне надарили роз, а хотелось просто внимания и любви»

Галину Стаханову называют «всероссийской бабушкой» кино. В ее послужном списке более 200 ролей — притом что актерского образования она не получала. Своей школой, которую считает лучше любого вуза, она называет Студенческий театр МГУ, где начинала у Марка Захарова. В эксклюзивном интервью «Известиям» Галина Стаханова рассказала, как прошла путь от телефонистки до признанной актрисы, и поделилась впечатлениями от работы с Гошей Куценко в фильме «Тюльпаны» — весеннем аналоге «Елок», который выйдет в широкий прокат 5 марта. Актриса также затронула темы непростого послевоенного детства и сверхспособностей своих предков.
— В новелле «Цветы для любимой» вы снимаетесь вместе с Гошей Куценко. Это уже не первая ваша совместная работа?
— Да, мы раньше вместе работали в «Елках». У него была новелла с Марией Шукшиной. Мы очень душевно друг к другу относимся. Здесь я играю мать героя Гоши Куценко. Семья у него большая: еще две дочки, жена, сестра и теща, с которой отношения сложные. На носу 8 Марта. Всех ему надо поздравить. Обо всех подумать. Он заказал каждой по букетику тюльпанов, но что-то пошло не так. Цветы не привезли. Под дверь подсунули вместо них розы. И что делать? Он вручает своим девушкам эти цветы. А в них оказывается чужая записка. Все огорчены, но особенно недовольна теща.
Фото: Базелевс ПродакшнКадр из фильма «Елки 3».
— Повод для конфликта найден!
— Конечно! Ругается на сыночка моего, мол, записка какая-то подозрительная, да еще и дочке ее не достался букет, только цветочек один. Я, конечно, за Гошу заступаюсь. Ведь он тут не виноват и пытается исправить ситуацию. Не хочу раскрывать всех тайн, но финал у истории красивый. Зрители станут свидетелями настоящей сказки.
— Вы — праздничная актриса. Сначала новогодние «Елки», теперь «Тюльпаны» на 8 Марта.
— Есть еще и другие картины. Например, сейчас снимаюсь в фильмах о войне. Сериал «45 дней до Победы» о Великой Отечественной. А еще есть фильм про то, что происходит в Донбассе. Рабочее название «Старуха». По сюжету я бабушка одного из бойцов. А по сути — символ Божией Матери. Эта история — притча. В ней заложено много смыслов. А еще я снималась в фильме про вампиров, оборотней и колдунов, где моя героиня работает в агентстве «Луч».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна СелинаАктриса Галина Стаханова на съемках фильма «Тюльпаны» режиссера Юрия Коробейникова.
— Вы тоже нечистая сила?
— Нет, я чистая сила! Выдаю пистолеты, другое оружие тем, кто отправляется на борьбу с нечистью.
— Вы верите в такие сверхспособности?
— Верю! Мама рассказывала, в их деревне под Рязанью были колдуны и даже оборотни. У меня в роду была ведунья: бабушка лечила людей, роды принимала, снимала сглазы и порчу. А мне такой дар не передала. А мой дед хоть и не колдовал, но был мощным мужчиной. Высокий, борода прямо как у Карла Маркса! Силища у него была нечеловеческая! Мог телегу с грузом поднять. А если гаркнет — в доме свет гас. Он даже умирал не как все. Вроде пришел смертный час, а сердце билось. Оказалось, был какой-то отросток в жизненно важном органе. Врачи потом сказали, что у деда было два сердца. Представляете, они даже просили бабушку отдать деда на опыты.
— Она же его не отдала?
— Нет, конечно, ни за что. Дед всю жизнь много работал. Семья жила хорошо. Его даже называли зажиточным крестьянином. В доме были лошади и скотина. Когда в колхозы стали загонять, мои родные не хотели расставаться с честно нажитым. Их раскулачили. Хотя семья очень сопротивлялась этому. Боролись за свое добро. У деда с бабушкой были малые дети. Но власти это не смущало. Выгребли всё зерно подчистую. И тогда бабушка навязала узелки детям, сложила в них еду, одела их тепло и сказала, чтобы те бежали в лес в «волчьи ямы» прятаться.
— Зачем?
— Чтобы с девочек не сняли последнюю одежку. Раскулачивали всех, у кого, по мнению новой власти, было что-то лишнее, отнимали. Нищета, голь перекатная в основном доносила на тех, кто позажиточней. Бабушка вспоминала, как разоряли не только дома, но и храмы. В их деревне была церковь. Ее разграбили: иконы снимали, колокола срывали. И потом дед с бабушкой переехали в Москву. Была у нашей семьи комната в коммуналке на Моховой. Соседки узнали, что мама из состоятельной семьи, и стали называть ее «кулачкой».
— Ваши родные думали, что вы можете стать актрисой?
— Конечно нет. Хотя мама знала, что я стремлюсь куда-то. Не туда, куда надо (улыбается). Когда мы после войны вернулись из эвакуации, я записалась сразу во все кружки, в которые могла. Тогда было всё бесплатно. Летом родители отправляли нас в пионерские лагеря. И за это не платили: путевки давали от предприятия.
— А чем занимается ваша дочь? Почему она не решилась стать актрисой, глядя на вас?
— Она окончила медицинский колледж. А внучка сейчас посматривает в сторону кино. Но я думаю, что хватит одной артистки в семье. Дочь, когда ее спрашивают, почему она не стала артисткой, отвечает: «Надо иметь талант, как у мамы, Богом данный, или даже не пытаться».
— А как же труд? Можно же целеустремленностью достигнуть цели.
— Нет. Выезжать надо только на таланте! А то многие позаканчивают институтов, да еще сейчас курсов разных актерских развелось, а профессией не владеют. Я ничего не заканчивала. Мне этого не надо было. У меня школа получше, чем любой театральный вуз — Студенческий театр МГУ, в который я поступила.
— Из этого легендарного театра вышли многие известные люди. Там начинали Марк Захаров, Роман Виктюк, Валерий Фокин, Михаил Левитин, Марк Розовский.
— Розовский шел параллельным курсом. У него была эстрадная студия «Наш дом», которой он руководил. У него собрались сильные ребята: Геннадий Хазанов, Александр Филиппенко, Семен Фарада. А у нас — Ия Саввина, Алла Демидова, Сева Шестаков.
Фото: ТАСС/Артем ГеодакянРежиссер Марк Захаров.
Марк Захаров работал в Театре МГУ режиссером. Он не от нас вышел. Окончил ГИТИС и работал в Театре сатиры. А еще занимался с начинающими артистами в Студенческом театре МГУ. К нему я и попала. В 1966 году Марк Анатольевич начал ставить «Хочу быть честным» по Войновичу. Дал мне роль. Так что начинала я у Захарова.
— А почему вы не стали поступать в театральный?
— Я ушла из школы после восьмого класса. Рано начала работать, стала телефонисткой на станции. Маме надо было помогать. Какие уж там театральные вузы! Занималась в театральной студии. А аттестат получила в вечерней Школе рабочей молодежи. Но к искусству меня постоянно тянуло. Попала в Театр Маяковского, была ученицей гримера.
— Это же один из самых звездных театров столицы.
— Да, на тот момент руководил им народный артист СССР Николай Охлопков. А актеры какие в нем служили! Кумиры всей страны — Лев Свердлин, Александр Ханов, Евгений Самойлов, Евгения Козырева, Мария Бабанова. Вот это звезды! А я где-нибудь запрячусь в кулисах и подсматриваю, как они работают. Смотрю и учусь. Таких актеров я больше не видала.
— В вашем послужном списке более 200 фильмов. А каким предложениям вы отдаете предпочтение?
— Любым: комедии, трагедии, даже про вампиров — нормально. И, слава Богу, у меня много работы. Загруженность нормальная. От нехватки работы не страдаю. И это настоящий подарок.
— А какой подарок вы бы хотели получить на 8 Марта?
— Когда юбилей был, 85 лет отмечали — надарили роз, которые не люблю. А хотелось просто внимания, любви, и побольше! (Смеется).
— Всего-то?
— Да, всего-то. Хочу, чтобы в жизни моей было всё по нарастающей. Силы есть. Стараюсь! Держусь!