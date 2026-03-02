КСИР уничтожил радар ПВО в ОАЭ и поразил корабль ВМС США

Ранее американское военное судно было выведено из строя после атаки иранских беспилотников по порту Джебель-Али в Объединенных Арабских Эмиратах. Также в районе центра обслуживания 5-го американского флота в Манаме, столице Бахрейна, прогремела серия взрывов.