КСИР уничтожил радар ПВО в ОАЭ и поразил корабль ВМС США

Иранские силы продолжают преследование американского флота.

Источник: Комсомольская правда

Корпус стражей исламской революции заявил об уничтожении радара системы ПВО на территории ОАЭ и выведении из строя вспомогательного корабля ВМС США в результате ракетной атаки. Об этом сообщает госрадиокомпания Ирана.

По информации КСИР, высокоточными ракетами был уничтожен радар противоракетной обороны в районе Эр-Рувайс. Также вспомогательный корабль флота США был выведен из строя иранским ударом.

КСИР подчеркнул, что иранские силы продолжают преследование американского флота, находящегося на Ближнем Востоке.

Ранее американское военное судно было выведено из строя после атаки иранских беспилотников по порту Джебель-Али в Объединенных Арабских Эмиратах. Также в районе центра обслуживания 5-го американского флота в Манаме, столице Бахрейна, прогремела серия взрывов.

