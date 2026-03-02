МО РФ: силы ПВО ликвидировали 57 БПЛА ВСУ над российскими регионами

Российские военнослужащие нейтрализовали 57 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники противника были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 мск. Речь идёт о БПЛА самолётного типа, уточнили в ведомстве.
18 украинских аппаратов уничтожили над акваторией Чёрного моря, кроме того, беспилотники ликвидированы в Республике Крым.
«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 18 — над акваторией Чёрного моря, 15 — над Республикой Крым, девять — над акваторией Азовского моря, восемь — над Брянской областью, пять — над Курской областью, один — над Белгородской областью и один — над Краснодарским краем», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.