КСИР: 40 человек убиты и 60 ранены при атаке на израильскую Хайфу

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в результате новой волны авиаударов по Хайфе погибли 40 человек, еще 60 пострадали. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщила пресс-служба КСИР в своем Telegram-канале.

— 40 убитых и 60 раненых в Хайфе в результате новой волны авиаударов КСИР, — говорится в публикации.

Официального подтверждения со стороны израильских властей пока не поступало.

До этого КСИР объявил об успешном ракетном ударе по расположению американских войск в Бахрейне. Согласно информации от элитных подразделений Вооруженных сил Ирана, в результате атаки погибли и были ранены примерно 560 военнослужащих Соединенных Штатов.

Тем не менее сами американцы не подтверждают такие цифры. За несколько часов до этого Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) заявило, что в ходе операции против Ирана погибло всего трое американских военнослужащих.

Главное из событий второго дня военной операции США и Израиля против Ирана — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше