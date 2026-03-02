Британия разрешила США пользоваться ее военными базами для ударов по Ирану

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Лондон дал согласие Вашингтону на использование британских военных баз для проведения ударов по иранским ракетным складам.
«Единственный способ остановить угрозу — это уничтожить ракеты в месте их запуска на складах или пусковые установки, которые используются для запуска ракет», — сказал британский премьер.
При этом Стармер объявил о том, что Британия не поддержит удары Вашингтона по Ирану и воздержится от участия в них.
В свою очередь Иран объявил все военные базы США на Ближнем Востоке законными целями для ответных ударов. Подобное заявление сделал генерал-лейтенант Али Абдоллахи, командующий силами ПВО «Хатам-аль-Анбия». 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате чего был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.