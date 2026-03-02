В марте земляне получат «Поцелуй Венеры»: как это произойдет

«7 и 8 марта яркая планета Венера окажется рядом с планетами Сатурн и Нептун — это последний благоприятный период для наблюдения Сатурна ближайшие три месяца, до конца июля Сатурн будет недоступен из-за близости к Солнцу. Журналисты называют такие сближения “Поцелуй Венеры”, — сказал ученый в интервью ТАСС.