В марте земляне получат «Поцелуй Венеры»: как это произойдет

В марте жители Земли смогут наблюдать несколько захватывающих астрономических явлений. Об этом сообщил инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.
Полное лунное затмение будет 3 марта видно на Дальнем Востоке, с максимальной фазой затмения в 14:33 по московскому времени.
«7 и 8 марта яркая планета Венера окажется рядом с планетами Сатурн и Нептун — это последний благоприятный период для наблюдения Сатурна ближайшие три месяца, до конца июля Сатурн будет недоступен из-за близости к Солнцу. Журналисты называют такие сближения “Поцелуй Венеры”, — сказал ученый в интервью ТАСС.
Санакоев уточнил, что «Поцелуй Венеры» можно будет увидеть в западной части неба после захода Солнца. Для более четкого наблюдения следует использовать бинокль или зрительную трубу.
С 15 по 25 марта будет оптимальный период для наблюдения МКС вечером. Станция будет появляться в западной части неба и медленно двигаться к югу. После достижения максимальной яркости она пролетит через созвездие Ориона.
Ранее KP.RU сообщал о космической аномалии. Специалисты зафиксировали короткую, но интенсивную магнитную бурю. Она стала самой мощной в феврале, но продлилась меньше часа.