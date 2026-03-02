Депутат Журавлев: конфликт на Ближнем Востоке выгоден России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что России выгоден конфликт на Ближнем Востоке. Это напрямую касается спецоперации на Украине — США отвлекаются от данного вопроса, направив свое внимание на Иран. Тем самым у России появляется время для определенных шагов в сложившейся ситуации.
Но, отметил депутат, Иран давний стратегический союзник нашей страны, любую агрессию мы осуждаем. О чем уже было сказано российским МИД и президентом.
Но, рассуждая о ситуации на Ближнем Востоке, Алексей Журавлев полагает, что происходящее там может затянуться. И стороны будут заняты противостоянием.
— А наша армия неторопливо, но уверенно продвигается на поле боя, освобождая все больше населенных пунктов и территорий, — говорит «Газета.Ru» депутат.
Это улучшает переговорные позиции России, является подспорьем для дипломатии.
В свою очередь, военно-политический эксперт Ян Гагин согласился, что конфликт на Ближнем Востоке позволяет России улучшить позиции на Украине.
— Им будет сейчас чем заняться. И хотя бы на время они отпустят Украину, скажем так, в бой один на один с Россией. И шансов у Украины без поддержки совершенно нет, — отметил он в беседе с Life.ru.
28 февраля США совместно с Израилем атаковали Иран. Погиб верховный лидер страны.
— Исторически Исламская Республика переживала тяжелые шоки и умеет закрывать опустевшие ряды, особенно под внешним давлением, — отметил в беседе с 360.ru политолог, эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже.
1 марта Корпус стражей исламской революции начал девятый этап операции «Правдивое обещание — 4» в ответ на удары США и Израиля по республике. В качестве целей рассматриваются все американские и израильские объекты на Ближнем Востоке, сообщает ОТР.