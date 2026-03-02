Ричмонд
IRIB: КСИР ликвидировал в ОАЭ противоракетную систему THAAD

Корпус стражей исламской революции уничтожил противоракетный комплекс THAAD на территории Объединённых Арабских Эмиратов.

Источник: Аргументы и факты

Корпус стражей исламской революции уничтожил на территории Объединённых Арабских Эмиратов противоракетный комплекс THAAD, информирует IRIB, иранская гостелерадиокомпания приводит сообщение пресс-службы КСИР.

«Радар THAAD противоракетной обороны сионистского режима в Эр-Рувайс ОАЭ был полностью ликвидирован высокоточной управляемой ракетой КСИР», — говорится в сообщении.

Кроме того, в материале сказано, что нанесён удар по судну снабжения авианосного корпуса Соединённых Штатов на расстоянии 700 километров от побережья Чахбахар.

По данным агентства из Ирана Fars, КСИР ликвидировал ещё один американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper, он нейтрализован в провинции Исфахан.

Напомним, в субботу президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о начале военной операции против Ирана. Удары нанесли военные США и Израиля. Иран начал ответную операцию.

В результате атаки США и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Власти страны объявили 40-дневный траур. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и баз США.

Вечером в воскресенье в КСИР заявили, что в результате иранских ракетных ударов по базам в Бахрейне и других странах погибли и получили ранения 560 американских военнослужащих.

