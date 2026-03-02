Ричмонд
84 россиян, покинувших Израиль, доставят из Египта в Москву бортом МЧС

Самолет уже забрал россиян и вылетел в Москву.

Спецборт МЧС России забрал из Египта 84 россиян, покинувших ранее Израиль через сухопутную границу этой страны. В пресс-службе МЧС сообщили, что это дипломатические работники и члены их семей.

Известно, что самолет с россиянами на борту уже вылетел в Москву.

«Спецборт с дипломатическими работниками и членами их семей, служащих на территории Израиля, которые ранее прибыли в Шарм-эш-Шейх через наземные пункты пропуска», — пояснили в МЧС в ответ на запрос ТАСС.

Известно, что всего в Россию данным рейсом сегодня прибудут 84 человека.

Ранее KP.RU писал, что 35 граждан России эвакуированы из Ирана в Азербайджан. Азербайджан обеспечил эвакуацию россиян с территории Ирана через погранично-пропускной пункт Астара.

