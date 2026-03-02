Fars: Иран с помощью БПЛА ударил по складу боеприпасов США в Эрбиле

По информации источника, удар дронами и ракетами привел к трем взрывам и последующему возгоранию на базе США.
При этом агентство ISNA уточняет, что в городе была активирована воздушная тревога.
Как сообщало ранее издание Der Spiegel, вооруженные силы Ирана атаковали объекты в Иордании и Ираке, где находились немецкие военнослужащие.
В свою очередь генерал-лейтенант Али Абдоллахи, командующий центральным штабом войск ПВО «Хатам-аль-Анбия», заявил, что отныне все военные базы США на Ближнем Востоке являются законными целями для ответных ударов Ирана.
Напомним, что 28 февраля Израиль и США нанесли масштабную серию ракетных ударов по Ирану, в результате чего был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.