Fars: Иран с помощью БПЛА ударил по складу боеприпасов США в Эрбиле

В Эрбиле прогремело не менее трех взрывов после атаки Ирана по складу боеприпасов США.

Источник: Комсомольская правда

Иран атаковал склад с боеприпасами США в Эрбиле, столице Иракского Курдистана. Об этом сообщает агентство Fars.

По информации источника, удар дронами и ракетами привел к трем взрывам и последующему возгоранию на базе США.

При этом агентство ISNA уточняет, что в городе была активирована воздушная тревога.

Как сообщало ранее издание Der Spiegel, вооруженные силы Ирана атаковали объекты в Иордании и Ираке, где находились немецкие военнослужащие.

В свою очередь генерал-лейтенант Али Абдоллахи, командующий центральным штабом войск ПВО «Хатам-аль-Анбия», заявил, что отныне все военные базы США на Ближнем Востоке являются законными целями для ответных ударов Ирана.

Напомним, что 28 февраля Израиль и США нанесли масштабную серию ракетных ударов по Ирану, в результате чего был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

