Альянс турагентств: 80% не хотят возвращать деньги за отдых на Ближнем Востоке

— Пока мы просто отдыхали без какой-то политической этой повестки, все было очень тихо, спокойно. Сейчас тоже. На пляжах, есть ли кто-то, не знаю, часть магазинов в торговом центре закрыта, но довольно большая часть работает. Туристы вроде как ходят, но в таком же количестве, как было раньше, — рассказала Газета.ru россиянка Полина.