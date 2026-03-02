Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Альянс турагентств: 80% не хотят возвращать деньги за отдых на Ближнем Востоке

Россияне просят не аннулировать туры, а заменить на поездку в Египет или Таиланд.

Источник: Комсомольская правда

Российские туристы стали отказываться от поездок в Объединенные Арабские Эмираты на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Но паники среди отдыхающих нет, об этом сообщил вице-президент альянса турагентств РФ (АТА) Алексан Мкртчян.

— На ближайшие даты, естественно, путевки отменяются, даже автоматически, все, с полным стопроцентным возвратом денежных средств. Ближайшие даты — это сегодня, завтра, послезавтра — сказал он с Life.ru.

После 4 марта рынок ждет улучшения ситуации, но не исключено, что глубина возвратов будет до 8 марта. А после праздничных дней ситуация будет пересмотрена.

— Если рейс и будет, то возвращать не будем, а будем отправлять людей, — сказал Алексан Мкртчян.

Он отметил, что паники среди туристов нет как раз потому, что полностью возмещают все затраты. Если бы деньги удерживали, тогда реакция была иной.

Порядка 80% отдыхающих просят подобрать им альтернативный вариант отдыха, а не возвращать деньги. Самыми популярными заменами стали Египет и Таиланд, реже путешественники выбирают Вьетнам или Турцию.

Ранее, сообщалось, что во время ударов Ирана по Дубаю город словно опустел. А вот в Катаре обстановка спокойная, но самолеты из Дохи не отправляют. В городе продолжают работать магазины, туристы заняты своими делами.

— Пока мы просто отдыхали без какой-то политической этой повестки, все было очень тихо, спокойно. Сейчас тоже. На пляжах, есть ли кто-то, не знаю, часть магазинов в торговом центре закрыта, но довольно большая часть работает. Туристы вроде как ходят, но в таком же количестве, как было раньше, — рассказала Газета.ru россиянка Полина.

А тем временем, русские туристы в ОАЭ столкнулись с угрозой выселения из гостиниц из-за переполненности и отсутствия продления проживания. Вопреки обещаниям властей, отели отказали в бесплатных номерах. Многие вынуждены выезжать в соседний Оман, пишет Царьград.

По оценке политолога и публициста Никиты Подгорнова, пока происходящее на Ближнем Востоке читается как локальная операция Израиля, которой США (Трамп) помогают.

— Если все пойдет плохо, то Трамп как бы ни при чем, а это все «агрессивный Израиль». А если пойдет хорошо, то, конечно, Вашингтон все и придумал, — заключил политолог в беседе с 360.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше