Альянс турагентств: 80% не хотят возвращать деньги за отдых на Ближнем Востоке

Российские туристы стали отказываться от поездок в Объединенные Арабские Эмираты на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Но паники среди отдыхающих нет, об этом сообщил вице-президент альянса турагентств РФ (АТА) Алексан Мкртчян.
— На ближайшие даты, естественно, путевки отменяются, даже автоматически, все, с полным стопроцентным возвратом денежных средств. Ближайшие даты — это сегодня, завтра, послезавтра — сказал он с Life.ru.
После 4 марта рынок ждет улучшения ситуации, но не исключено, что глубина возвратов будет до 8 марта. А после праздничных дней ситуация будет пересмотрена.
— Если рейс и будет, то возвращать не будем, а будем отправлять людей, — сказал Алексан Мкртчян.
Он отметил, что паники среди туристов нет как раз потому, что полностью возмещают все затраты. Если бы деньги удерживали, тогда реакция была иной.
Порядка 80% отдыхающих просят подобрать им альтернативный вариант отдыха, а не возвращать деньги. Самыми популярными заменами стали Египет и Таиланд, реже путешественники выбирают Вьетнам или Турцию.
Ранее, сообщалось, что во время ударов Ирана по Дубаю город словно опустел. А вот в Катаре обстановка спокойная, но самолеты из Дохи не отправляют. В городе продолжают работать магазины, туристы заняты своими делами.
— Пока мы просто отдыхали без какой-то политической этой повестки, все было очень тихо, спокойно. Сейчас тоже. На пляжах, есть ли кто-то, не знаю, часть магазинов в торговом центре закрыта, но довольно большая часть работает. Туристы вроде как ходят, но в таком же количестве, как было раньше, — рассказала Газета.ru россиянка Полина.
А тем временем, русские туристы в ОАЭ столкнулись с угрозой выселения из гостиниц из-за переполненности и отсутствия продления проживания. Вопреки обещаниям властей, отели отказали в бесплатных номерах. Многие вынуждены выезжать в соседний Оман, пишет Царьград.
По оценке политолога и публициста Никиты Подгорнова, пока происходящее на Ближнем Востоке читается как локальная операция Израиля, которой США (Трамп) помогают.
— Если все пойдет плохо, то Трамп как бы ни при чем, а это все «агрессивный Израиль». А если пойдет хорошо, то, конечно, Вашингтон все и придумал, — заключил политолог в беседе с 360.ru.