Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британия направит украинских и своих экспертов для отражения атак Ирана

Страмер заявил, что экспертов направят в страны Персидского залива для уничтожения дронов.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания отправит украинских и британских специалистов в страны Персидского залива для помощи в уничтожении иранских беспилотников. Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер.

«Мы направим экспертов из Украины вместе с нашими экспертами, чтобы помочь нашим партнерам в Персидском заливе сбивать иранские беспилотники, которые их атакуют», — сказал премьер в видеообращении в соцсети X.

Ранее Кир Стармер заявил, что Лондон разрешил Вашингтону использовать британские военные базы для проведения ударов по иранским ракетным складам. Он подчеркнул, что Великобритания не будет поддерживать удары США по Ирану.

Напомним, лидеры Германии, Франции и Великобритании предупредили Иран о возможных военных мерах в случае продолжения атак на их союзников на Ближенм Востоке. Главы «евротройки» настоятельно призвали Тегеран прекратить удары.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше