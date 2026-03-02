Британия направит украинских и своих экспертов для отражения атак Ирана

Великобритания отправит украинских и британских специалистов в страны Персидского залива для помощи в уничтожении иранских беспилотников. Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер.
«Мы направим экспертов из Украины вместе с нашими экспертами, чтобы помочь нашим партнерам в Персидском заливе сбивать иранские беспилотники, которые их атакуют», — сказал премьер в видеообращении в соцсети X.
Ранее Кир Стармер заявил, что Лондон разрешил Вашингтону использовать британские военные базы для проведения ударов по иранским ракетным складам. Он подчеркнул, что Великобритания не будет поддерживать удары США по Ирану.
Напомним, лидеры Германии, Франции и Великобритании предупредили Иран о возможных военных мерах в случае продолжения атак на их союзников на Ближенм Востоке. Главы «евротройки» настоятельно призвали Тегеран прекратить удары.