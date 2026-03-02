Вклад или накопительный счёт. Где выгоднее держать деньги

— Лично я бы сейчас не торопился с категоричными выводами в пользу какого-то одного инструмента. Ситуация меняется слишком быстро, и многое зависит от вашего риск-аппетита. Да, ставки по вкладам действительно пошли вниз вслед за ключевой — средняя максимальная ставка топ-10 банков уже 14,26%. Но смотреть нужно не только на цифры, а на логику регулятора. В резюме ЦБ по обсуждению ключевой ставки чётко сказано: теперь важно не только сбить инфляцию, но и не «переохладить» экономику. Это значит, что потенциал для дальнейшего снижения ставок сохраняется, и он будет значимым, — отметил управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.