В США три человека погибли во время стрельбы в Остине, ее мог устроить сторонник Ирана: подробности

NYP: операция США в Иране могла стать причиной стрельбы в Остине.

Источник: Комсомольская правда

Военная операция США против Ирана могла стать причиной стрельбы в американском городе Остин, в результате которой погибли три человека. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что стрелял 53-летний Ндиага Диагне. Он натурализованный гражданин США из Сенегала, был одет в майку с иранским флагом и другими иранскими символами.

В машине стрелявшего, которая была уничтожена полицией на месте происшествия, был найден Коран. Газета отмечает, что Диагне был эмоционально нестабильным человеком.

Федеральное бюро расследований не исключает версию о терроризме. В ведомстве подчеркнули, что хотя точная мотивация пока не установлена, есть признаки, указывающие на возможную связь с террористической деятельностью.

Ранее в Потакете во время хоккейного матча произошла стрельба. В результате инцидента погибли как минимум три человека, ещё трое получили ранения. Причиной стрельбы мог стать разгоревшийся семейный конфликт.

