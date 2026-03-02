В США три человека погибли во время стрельбы в Остине, ее мог устроить сторонник Ирана: подробности

Издание уточняет, что стрелял 53-летний Ндиага Диагне. Он натурализованный гражданин США из Сенегала, был одет в майку с иранским флагом и другими иранскими символами.
В машине стрелявшего, которая была уничтожена полицией на месте происшествия, был найден Коран. Газета отмечает, что Диагне был эмоционально нестабильным человеком.
Федеральное бюро расследований не исключает версию о терроризме. В ведомстве подчеркнули, что хотя точная мотивация пока не установлена, есть признаки, указывающие на возможную связь с террористической деятельностью.
Ранее в Потакете во время хоккейного матча произошла стрельба. В результате инцидента погибли как минимум три человека, ещё трое получили ранения. Причиной стрельбы мог стать разгоревшийся семейный конфликт.