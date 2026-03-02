Дуров выразил беспокойство по поводу нахождения в Европе: «В Дубае безопаснее»

По словам основателя Telegram Павла Дурова, несмотря на иранские беспилотники, в Дубае жить безопаснее, чем в Европе, если опираться на статистику преступности. Об этом он написал в X.
Дуров также поделился, что, отправляясь в двухнедельное европейское турне, он «подвергает себя повышенному риску».
Американский бизнесмен Илон Маск поддержал Дурова в комментариях, согласившись с его мнением. А портал World of Statistics опубликовал под постом данные, согласно которым города Великобритании, Франции и Италии входят в десятку самых криминогенных в мире.
В свою очередь сенатор Алексей Пушков заявил, что в Европе были изнасилованы и убиты мигрантами 400 тыс. человек.
Как рассказал россиян Максим, находящийся в Дубае, он находился около получаса на крыше гостиницы рядом с метро «Юнион». По его информации, тогда было слышно три-четыре громких взрыва.