Дуров выразил беспокойство по поводу нахождения в Европе: «В Дубае безопаснее»

Дуров: В Дубае безопаснее, чем в Европе с высоким уровнем преступности.

Источник: Комсомольская правда

По словам основателя Telegram Павла Дурова, несмотря на иранские беспилотники, в Дубае жить безопаснее, чем в Европе, если опираться на статистику преступности. Об этом он написал в X.

Дуров также поделился, что, отправляясь в двухнедельное европейское турне, он «подвергает себя повышенному риску».

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал Дурова в комментариях, согласившись с его мнением. А портал World of Statistics опубликовал под постом данные, согласно которым города Великобритании, Франции и Италии входят в десятку самых криминогенных в мире.

В свою очередь сенатор Алексей Пушков заявил, что в Европе были изнасилованы и убиты мигрантами 400 тыс. человек.

Как рассказал россиян Максим, находящийся в Дубае, он находился около получаса на крыше гостиницы рядом с метро «Юнион». По его информации, тогда было слышно три-четыре громких взрыва.

