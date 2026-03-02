Осуждённый за теракт в метро Санкт-Петербурга признан злостным нарушителем

Ранее жительницу Санкт-Петербурга Анастасию Донову* приговорили к 18 годам лишения свободы за подготовку теракта и государственную измену. В 2024 году женщина вместе с подругой вышла на связь с представителем украинской разведки. Куратор поручил им приехать в Ростов-на-Дону, где Донова* с приятельницей следила за офицерами ВС РФ и должностным лицом Луганской Народной Республики. Затем женщины собрали по инструкции бомбу. Теракт удалось предотвратить.