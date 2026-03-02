Щит для квартиры за копейки: Пять гаджетов, которые предотвратят потоп, взрыв газа и пожар

В современных условиях, когда жители Москвы и других крупных городов нередко проводят на работе и вне дома по 8−10 часов, оставляя квартиры без присмотра, особенно актуальна необходимость надёжной системы защиты от различных бытовых аварий и прочих непредвиденных ситуаций. Социолог, экономист Дмитрий Алексеев в беседе с Life.ru назвал пять бюджетных гаджетов, которые защитят квартиру и сберегут ваши деньги, пока вас нет дома.