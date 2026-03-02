Страны Персидского залива призвали Иран прекратить удары и пригрозили ответом

Министры Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива потребовали от Ирана немедленно прекратить удары по странам региона. Это следует из опубликованной декларации.
Как подчеркнули министры, несмотря на многократные заверения Ирана, что территории стран Совета не будут использоваться для нападений на исламскую республику, Тегеран продолжает наносить удары по государствам Персидского залива. Также иранская сторона атакует объекты гражданской инфраструктуры.
«Эта агрессия является неоправданной и должна быть прекращена немедленно для восстановления мира и безопасности в регионе», — говорится в документе.
Также страны Персидского залива заявили о своем права на ответ Ирану на его агрессию.
Напомним, что США и Израиль нанесли удары по территории Ирана. Это спровоцировало ответные ракетные атаки со стороны Ирана на Тель-Авив и американские военные объекты в регионе.
Военный обозреватель KP.RU и полковник Виктор Баранец отметил, что основной целью США в Иране является организация переворота и установление контроля над нефтяными ресурсами страны.