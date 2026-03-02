Ученые нашли доказательства влияния COVID-19 на развитие болезней почек

Перенесенный коронавирус значительно повышает риск серьезных заболеваний почек, в отличие от гриппа. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского колледжа Пенсильванского университета, опубликовавшие результаты в журнале Communications Medicine.
Ученые проанализировали данные более трех миллионов американцев трудоспособного возраста за 2020−2021 годы. Оказалось, что у переболевших COVID-19 риск острого повреждения почек в 2,3 раза выше, а хронической болезни почек — в 1,4 раза выше, чем у пациентов после гриппа. Вероятность почечной недостаточности возрастала почти в 4,7 раза. Влияние гриппа на почки было кратковременным и слабым.
Исследователи объясняют это тем, что клетки почек содержат рецепторы, через которые вирус SARS-CoV-2 проникает в ткани и вызывает длительное повреждение. На основе данных они разработали новые модели машинного обучения, включив COVID-19 в число ключевых факторов риска, говорится в статье.
Заболевания почек зачастую развиваются незаметно, поэтому необходимо обращать внимание на любые отклонения в функционировании организма. Уролог Артур Богатырев сообщил, какие сигналы тела свидетельствуют о проблемах с органом.