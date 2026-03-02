Ученые нашли доказательства влияния COVID-19 на развитие болезней почек

Ученые проанализировали данные более трех миллионов американцев трудоспособного возраста за 2020−2021 годы. Оказалось, что у переболевших COVID-19 риск острого повреждения почек в 2,3 раза выше, а хронической болезни почек — в 1,4 раза выше, чем у пациентов после гриппа. Вероятность почечной недостаточности возрастала почти в 4,7 раза. Влияние гриппа на почки было кратковременным и слабым.